Matthias Pintscher : Nemeton - Ensemble Intercontemporain, © *

L'Ensemble Intercontemporain, dirigé par Matthias Pintscher, revient avec un nouvel enregistrement. Ce dernier est paru en novembre sur le label Alpha Classics. On vous en parle !

Chef d’orchestre reconnu internationalement, Matthias Pintscher dirige régulièrement de grands orchestres en Europe, aux États-Unis et en Australie : New York Philharmonic, Cleveland Orchestra, Los Angeles Philharmonic, New World Symphony, Orchestre symphonique de Toronto, Orchestre philharmonique de Berlin, Orchestre philharmonique de Radio France,...

Matthias Pintscher est l’auteur de nombreuses créations pour les formations les plus diverses, de la musique pour instrument solo au grand orchestre. Ses œuvres sont jouées par de grands interprètes, chefs, ensembles et orchestres. Aujourd'hui, il nous présente un nouvel enregistrement en tant que directeur musical de l'Ensemble Intercontemporain dont il est à la tête depuis 13 ans.

À réécouter AUDIO 1h émission Le portrait contemporain Matthias Pintscher, la vie rêvée des anges

« Remontant aux Celtes et aux druides, le nemeton désigne un lieu où se cristallisent les forces et les énergies. Il s’agit le plus souvent de clairières où s’accomplissaient des actions solennelles ou rituelles. Le nemeton le plus connu est assurément Stonehenge. Merveille architecturale, la cathédrale de Chartres est bâtie sur un nemeton. En composant cette pièce pour percussion solo, j’ai voulu décrire un tel « lieu » grâce au son. J’éprouve une grande fascination pour l’instrumentarium de cette oeuvre : ce sont principalement des instruments en métal, en bois et en peau qui n’ont pas de résonance « propre ». Les trajectoires entre les différents tons conditionnent et définissent la charge énergétique, un peu comme si deux êtres, dans le fol espoir d’une rencontre, cheminaient en s’élançant l’un vers l’autre », écrit Matthias Pintscher pour présenter un des opus de cette monographie d’oeuvres composées entre 2000 et 2018 : elle comprend aussi son concerto pour violon Mar’eh, Nur, concerto pour piano et ensemble, Beyond (A System of Passing), pour flûte, Verzeichnete Spur, Lieder und Schneebilder, Celestial Object I & II et Occultation (cycle sonic eclipse)

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.