Marc-Antoine Charpentier & Philippe Hersant - Maîtrise de Radio France

A la une en ce dimanche, le nouveau disque de la Maîtrise de Radio France avec le Centre de musique baroque de Versailles.

Cet enregistrement est né de l’envie conjointe d’Olivier Schneebeli et de Sofi Jeannin de concevoir un projet autour des expertises et spécificités respectives de leurs formations musicales : la musique ancienne pour le Centre de musique baroque de Versailles et la création contemporaine pour la Maîtrise de Radio France, chacun apportant sa force et son savoir- faire afin d’en explorer toutes les complémentarités.

L’idée de confronter et de mettre en miroir une œuvre baroque absolument exemplaire à une œuvre contemporaine s’est vite imposée autour de la complémentarité entre Marc-Antoine Charpentier et Philippe Hersant qui a su mettre en relief un passé restant parfaitement innovant.

La Messe à quatre chœurs occupe une place unique dans l’œuvre de Marc-Antoine Charpentier, tant par ses dimensions que par sa conception musicale largement inspirée par les messes polychorales romaines et les œuvres analogues rencontrées dans les répertoires hispaniques et germaniques.

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

Le Cantique des trois enfants dans la fournaise (commande de Radio France) répond à une demande conjointe de la Maîtrise de Radio France et du Centre de musique baroque de Versailles. Il s’agissait de concevoir une œuvre en regard de la Messe à quatre choeurs de Charpentier qui serait jouée dans un même concert. Philippe Hersant a donc repris le même effectif choral et instrumental ainsi que la disposition spatiale : quatre chœurs de dix-huit chanteurs – chacun étant accompagné d’un quatuor instrumental (violons, violes, instruments à vent anciens) – répartis aux quatre points cardinaux, sur un texte extrait du Livre de Daniel.

Donnée en création mondiale le 17 mai 2015 à Abbeville, dans le cadre de la programmation musicale du Département de la Somme, par les Pages et les Chantres du Centre de musique baroque de Versailles et la Maîtrise de Radio France, sous la direction de Sofi Jeannin, cette œuvre de Philippe Hersant a reçu la Victoire de la Musique Classique en 2016.

«Il est capital de faire vivre et d’enregistrer la musique de notre temps. Après avoir reçu la Victoire de la Musique en 2016, cette œuvre de Philippe Hersant mérite ainsi de rencontrer un large public avec l’édition de ce CD. C’est toujours passionnant exaltant de pouvoir travailler avec un compositeur d’aujourd’hui et pour la Maîtrise de Radio France, ce fut une merveilleuse occasion de retrouver tous les musiciens du Centre de musique baroque de Versailles »

Sofi Jeannin, directrice musicale de la Maîtrise de Radio France