L'oiseau rebelle - Mikhaïl Bouzine

Mikhail Bouzine, le lauréat du 14ème Concours international de piano d'Orléans 2020, a enregistré son premier disque, on vous en parle ici !

Mikhaïl Bouzine, né à Moscou en 1995, est un homme-orchestre. Compositeur d'une musique envoûtante, il sait être fantaisiste, surprenant et déroutant dans ses nombreuses oeuvres. Face au piano, il se fait aussi chef d'orchestre. L'incroyable instrumentiste a reçu une grande éducation musicale au conservatoire de Moscou avec Andrei Shibko.

En véritable boulimique de travail et de musique, il a également appris le clavecin et la composition en plus du piano. En 2013, il inaugure en ligne le label KOIVU, pour lequel il se produit en tant qu’improvisateur, publiant trois EPs sous le pseudonyme « ShchRTTTShch ». Vivant à Stuttgart depuis 2019, Mikhaïl Bouzine y termine ses études à la Musikhochschule auprès de Nicholas Hodges, s’inspirant également des classes de maître d’Alexei Lubimov et de Peter Donohoe, ainsi que de celles de Vyacheslav Artyomov et Leif Segerstam pour la composition.

Le pianiste , lauréat en octobre 2020 du Concours International de piano d'Orléans, au Théâtre d'Orléans, à l'invitation d'Isabella Vasilotta, directrice artistique, et en partenariat avec la Scène Nationale d'Orléans, son premier disque qu'il intitule "L'oiseau rebelle" en référence à l'engagement de certains compositeurs qu'il y interprète. Cet opus à la magnifique cohérence sonore est paru le 12 novembre le label B Records. On y trouvera notamment des œuvres de Carl Philipp Emanuel Bach, Rossini, Stockhausen, Kabalevsky, Clara Schumann, Xenakis…