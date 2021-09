Images éphémères Works by Hersant et Debussy - Sandra Chamoux

Place au voyage et à la découverte des sensations pour ce premier" En pistes, contemporains !" de l'année. Rodolphe et Emilie nous parlent de la pianiste Sandra Chamoux.

La pianiste Sandra Chamoux fait ses armes dans la classe de Christian Bernard du Conservatoire à rayonnement régional de Grenoble ; elle y obtiendra les plus hautes distinctions. Ensuite, elle intègre la Haute Ecole de Musique de Genève dans la classe de Harry Datyner et obtient, en 1992, le premier prix de virtuosité.

Par après, elle gagne les concours internationaux Viotti et Busoni et étudie auprès de Catherine Collard, Vlado Perlemuter et Yevgeni Malinin. A travers le monde, Sandra Chamoux s’exprime dans des répertoires très différents en tant que soliste et musicienne de chambre. Une musicienne éclectique donc.

Intéressée par la création contemporaine, elle joue des œuvres de Sophie Lacaze, Jean-Claude Wolff, Philippe Hersant… et c’est de ce dernier dont nous allons parler. Dans son album, sorti en mai dernier chez Calliope, la pianiste met en regard le cycle des Ephémères de Philippe Hersant aux deux cahiers des Images de Debussy qui sont pour elle une œuvre magistrale.

Chaque image lui évoque un univers unique, des couleurs, des senteurs et une sensualité certaine mêlant tous les sens.

Elle a alors immédiatement pensé à Philippe Hersant pour les mêmes sensations qu’elle éprouve en l’écoutant. Philippe Hersant lui a lui-même confié que ses Ephémères sont pour lui des souvenirs de vie, des rencontres, des sensations qu’il a gardées en mémoire…et tout fait donc sens !