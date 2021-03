György Ligeti : 18 Études - Danny Driver

Il est rare d'ouvrir notre "En Pistes, contemporains" avec un compositeur qui n’est pas en vie. Les dix-huit études de György Ligeti, écrites entre 1985 et 2001, sont aujourd'hui devenues des classiques.

Le compositeur les qualifiait de “ musique très émouvante d’une grande complexité contrapuntique et métrique, un labyrinthe avec des formes mélodiques perceptibles, mais sans le moindre regard vers le passé, pas tonale mais pas atonale non plus".

Pas de regard sur le passé et pourtant, ces études ont souvent été rapprochées de celles de Chopin et Debussy pour ce qui est de la sensibilité, des couleurs, et de la virtuosité.

Dans ces pièces particulièrement difficiles, Ligeti va encore plus loin créant un nouveau genre d’articulation rythmique et en utilisant toute la résonance que lui offre le piano. Le compositeur fusionne jazz, musique d’Afrique centrale, musique moderne et minimalisme dans une toute nouvelle forme.

à réécouter AUDIO 1h 26mn concert György Ligeti interprété par Jonas Vitaud, Guillaume Vincent, David Petrlik...