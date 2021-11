Greif : Danse des morts - Deauville Live

À l’occasion des soixante-dix ans de sa naissance, B Records et le Festival de Deauville vous invitent à découvrir l’œuvre singulière et en partie inédite d’Olivier Greif. Emilie et Rodolphe nous en parlent aujourd'hui !

Olivier Greif est né le 3 janvier 1950 à Paris. Son père a étudié le piano en Pologne avant d’émigrer en France et de devenir médecin. Enfant prodige, Olivier découvre le piano à trois ans dans un jardin d’enfants. Entré au CNSM à dix ans, il étudie le piano et la composition. Il se perfectionne à New York auprès de Luciano Berio.

Il compose une première série d’œuvres très personnelles, à l’écart des courants en vogue, de 1961 à 1981. Puis, il cesse de composer pendant une dizaine d’années pour se consacrer à une “recherche spirituelle” auprès d’un maître indien établi à New York. À partir de 1991, il écrit une nouvelle série d’œuvres, intenses et sombres. Il évoque des sujets qui ont marqué son enfance: la guerre, le séjour de son père à Auschwitz, la disparition d’une grande partie de sa famille dans les camps. Gravement malade à deux reprises, il meurt à son domicile le 13 mai 2000.

Un jour viendra - je ne serai plus de ce monde - où ma musique vous submergera de son évidence.

Olivier Greif

À l’occasion des soixante-dix ans de sa naissance, B Records et le Festival de Deauville vous invitent à découvrir l’œuvre singulière et en partie inédite d’Olivier Greif, écrite dans la fulgurance, nourrie de musiques anciennes, de littérature, et de l’obsession du compositeur pour la mort et la mystique. Deux œuvres symphoniques portées par de jeunes musiciens passionnés et enregistrée en live complètent cette passionnante publication, pour revivre au disque les dangers et les délices de la transe. A été incluse également une archive du Festival de Pâques avec Olivier Greif lui-même au piano.

