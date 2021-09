Enno Poppe dispose d'un style musical immédiatement reconnaissable. Cette semaine, Emilie et Rodolphe nous parlent de lui avec l'album Stoff paru en 2020 sur le label Wergo.

Cet artiste allemand a étudié la composition et la direction d'orchestre à l'université des arts de Berlin avec Friedrich Goldmann mais aussi au Centre d'art et de technologie des médias de Karlsrhue. En tant que compositeur, il reçoit des commandes de nombreux festivals tels que ceux de Berlin, de Salzbourg ou encore la Biennale de Munich. Lorsqu'il exerce la fonction de chef d'orchestre, Enno Poppe joue régulièrement avec l'Ensemble Resonanz, le Klangforum Wien ou l'Ensemble Mosaïc qu'il dirige depuis 1998. Ses œuvres contemporaines sont certainement plus jouées que toute autre oeuvre de compositeur allemand vivant.

Son style développé touche aussi bien les spécialistes que les auditeurs. Ses pièces sont qualifiées de sauvages, excentriques et chaotiques et malgré cela, l'auditeur nourrit une fascination pour ces dernières. Durant plusieurs années, le musicien a travaillé en étroite collaboration avec l'Ensemble Musikfabrik en écrivant un certain nombre de pièces spécialement conçues pour le groupe.

L'album Enno Poppe : Stoff rassemble ces oeuvres de musique de chambre pour 9 musiciens.

Et pour vous rendre compte de ce que ça donne, voici une vidéo enregistrée durant le confinement : Fell für Drumset