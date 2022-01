Claude Ledoux : Japanese e-mails - Nao Momitani, © *

Cet album fête un double anniversaire, d’abord celui des 60 ans du compositeur Claude Ledoux, ensuite celui des 30 ans du label Cypres ! C'est notre disque contemporain de la semaine, on en parle, on écoute !

Claude Ledoux est un compositeur belge qui s’inscrit dans l’idée de “traverses musicales” et tente ainsi d’imprimer la marque de notre monde éclaté au sein de sa musique. Son oeuvre se situe aussi au point de fusion entre les musiques non-européennes qui l’attirent depuis l’adolescence, et celles issues des nouvelles technologies.

Passionné par toutes les musiques, et plus particulièrement celles d’Asie, il a parcouru l’Orient - Japon, Vietnam, Cambodge, Indonésie et Inde du Nord - pour effectuer de nombreuses recherches musicales sur le terrain afin de nourrir son œuvre.

Cet album, paru en octobre dernier, nous offre à entendre un panel d’œuvres composées entre 1994 et 2017 choisies parmi un large catalogue de pièces pour piano. Les Japanese e-mails qui donnent son titre au présent album, sont un message de résistance au mot d’ordre qui est le nôtre aujourd’hui : l’email.

Résistance à cette communication rapide, frénétique, avec toujours cet espoir d’une réponse au cours des minutes qui suivent. Ces pièces minutieusement élaborées proposent de retrouver la lenteur de la lettre écrite, conçue pour dilater notre temps d’hommes pressés.

Nao Momitani, qui interprète ces e-mails composés par Claude Ledoux (son mari), est une pianiste belgo-japonaise. Après une maîtrise de piano à l’université d’Osaka, la pianiste japonaise s’est perfectionnée ultérieurement en Europe. Diplômée des Conservatoire royal de Liège et d’Arts2 - Conservatoire royal de Mons. Elle est aussi lauréate de plusieurs concours internationaux dont le Concours International de Kobe, le Concours Chopin et le Concours « Découvertes Classique de l’Eurégion ». Elle manifeste aussi un intérêt tout particulier pour la musique de notre temps dont elle a assumé de nombreuses créations.