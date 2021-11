Bach • Reich - Marion Ralincourt, © *

Troisième volet de la collection de musique de chambre des Siècles, l'album de Marion Ralincourt met en regard des oeuvres solo et transcriptions originales des deux compositeurs. Découverte !

Marion Ralincourt est une musicienne d’orchestre active: elle est flûtiste titulaire de l'Orchestre Symphonique et Lyrique de Tours, ainsi que de l’orchestre Les Siècles dirigé par François-Xavier Roth, formation unique au monde réunissant des musiciens capables d’utiliser les instruments spécifiques à chaque époque, mettant ainsi en perspective plusieurs siècles de création musicale. Elle collabore également avec l'Orchestre des Champs-Elysées (Ph. Herreweghe), et l'Australian Chamber Orchestra.

Férue de musique de chambre, elle crée en 2005 le Duo Harpéole avec la harpiste Lucie Marical. En 2011, elle intègre le prestigieux quintette à vent Aquilon et elle remplace ponctuellement au sein du prestigieux quintette américain ImaniWinds. La flûtiste est également à l'initiative du quintette à vent de l'orchestre Les Siècles.

Troisième volet de la Collection de musique de chambre des Siècles, l’album Bach – Reich de Marion Ralincourt met en regard des œuvres solo et des transcriptions originales des deux compositeurs, leur donnant un nouvel éclairage inédit. Flûtiste éclectique, Marion Ralincourt varie les modes de jeux avec inventivité, allant jusqu’à se dédoubler, pour incarner au plus près l’esprit des partitions transcrites. Un album très personnel et envoûtant, et le plus bel hommage qui soit à la flûte traversière.