Arvo Pärt : Tabula Rasa - Renaud Capuçon

C'est un grand défi que se lance le violoniste : manier l'archet aussi bien que la baguette ! En effet, dans cet album, Renaud Capuçon prend la direction de l'Orchestre de chambre de Lausanne tout en y jouant du violon.

Ici, on retrouve Tabula Rasa, l'oeuvre du compositeur estonien Arvo Pärt composée en 1977. Elle reste très peu connue de l'occident jusqu'à ce qu'un producteur du label ECM ne la découvre et décide la dévoiler au grand public en produisant un album.

Tabula Rasa constitue une pièce élémentaire dans la transition de Pärt de la musique sérielle vers le mouvement minimaliste.

Composée de deux mouvements, un premier vif et ludique et un second plutôt contemplatif, l'oeuvre absorbante dénonce, avec ironie, les impasses de l'avant-garde.

Interrogé à propos, Renaud Capuçon dit :

La musique d'Arvo Pärt nous conduit des ténèbres à la lumière... cette musique n'est pas seulement relaxante, elle véhicule drame et profondeur.

Et on ne pouvait pas trouver meilleur extrait pour souligner ses propos :