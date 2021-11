Zacara da Teramo : Enigma Fortuna - La fonte musica & Michele Pasotti

Après un extraordinaire album paru en 217, la fonte musica et Michele Pasotti reviennent en mettant toujours la musique du Moyen-Age en lumière !

La fonte musica a été fondée pour interpréter l'étonnante saison musicale allant de la fin du Moyen-Age au début de l'humanisme, avec un accent particulier pour le Treccento italien.

Le chef d'orchestre Michele Pasotti joue et écoute des genres musicaux très différents depuis ses débuts à la guitare électrique !

Aujourd'hui, Michele Pasotti et son ensemble mettent en lumière la personnalité mystérieuse et excentrique du compositeur Antonio Zacara da Teramo (1355-1416). Musicalement, ce compositeur pourrait presque être rapproché de Jérôme Bosh tant les textes qu'il met en musique convoquent un "univers à l'envers" où l'obscène, le grotesque et l'imaginaire avancent main dans la main.

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

En 2018, la fonte musica décide d'enregistrer la totalité de l'oeuvre - connue - du compositeur. Un répertoire composé d'oeuvres sacrées (parfois austères) mais aussi de compositions à la poésie entêtante. Au total, 4 heures de musique ! Des heures pleines de surprises à) découvrir absolument !