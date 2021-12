Wolfgang Amadé Mozart - Imperial Hall Concert, © *

En 2021, le plus ancien festival Mozart d'Allemagne fête ses 100 ans ! On vous fait découvrir le coffret évènement qui présente des trésors inédits des archives de la radiodiffusion bavaroise.

Tous les enregistrements en direct de la salle baroque impériale de la résidence de Würzburg sont des remasters numériques. Le Festival Mozart de Würzburg, comme le Festival de Salzbourg, compte parmi les festivals de musique classique les plus connus du monde germanophone. Chaque année, entre mai et juin, des orchestres symphoniques de renommée internationale interprètent les chefs-d'œuvre de Mozart dans plus de 60 concerts. C'est un mélange de concerts en salle et en plein air dans l'atmosphère unique de la résidence Würzburg et de ses jardins de cour. Aujourd'hui, entre 25 000 et 30 000 personnes du monde entier visitent Würzburg pour participer à cet événement musical.

Le coffret réunit un grand nombre d'interprètes tels que Edwin Fischer, Ana Chumachenco, Robert Casadesus, Johanna Martzy, Christiane Karg ou encore Christoph Prégardien. Au niveau des orchestres, on retrouve La Petite Bande, Bamber Symphoniker, il Giardino Armonico entres autres.

En tout, ce sont plus de 6 heures d'écoute intégralement dédiées à Mozart que nous offre le label Orfeo, rien que ça !