Vous avez dit Brunettes ? - Les Kapsber' Girls, © *

Les brunettes sont une forme de chanson populaire à l'époque baroque. Elles racontent les histoires de bergers et bergères et n'ont pas fini de vous surprendre ! Vous avez dit brunettes ? On vous répond Kaspber'Girls !

Fruit d'un travail passioné principalement orienté sur l'exploration des répertoires pré-baroques et baroques, l'ensemble formé en 2015 réunit quatre musiciennes : Alice Duport-Percier (Soprano), Axelle Verner (Mezzo), Barbara Hunninger/ Garance Boizot (violes de gambe, basse de violon) et Albane Imbs (cordes pincées, direction).

Les Kapsber'girls cherchent une nouvelle clé de lecture quant à l'interprétation des sources historiques. Puisant leur inspiration dans diverse répertoires à caractère traditionnel, les quatre musiciennes jettent un regard transversal sur les oeuvres du XVIIe et XVIIIe siècles et s'amusent avec les genres.

Leur nom est un clin d'œil à l'un des plus fameux compositeurs italiens du début du XVIIe siècle : Hieronymus Kapsberger. Elles mettent ce dernier à l'honneur dans leur premier disque Che fai tù ?. Un opus ayant reçu plusieurs récompenses : Diapason d'or, ffff Télérama, Jocker Découverte Crescendo Magazine,…

Après un premier album paru chez Muso, elles signent avec Alpha Classics et commencent avec Vous avez dit Brunettes ? Ces chansonnettes que l’on se fredonnait au creux de l’oreille près du bassin d’Apollon ou entre les bosquets du Petit Trianon du château de Versailles étaient certes légères de caractère mais fortes d’authenticité, et la France du XVIIe siècle abrite en son sein foule d’artistes dont le talent est au service des nobles et des bourgeois, très friands de ces airs.

À une ou deux voix, avec luth ou avec viole, Les Kapsber’girls redonnent vie, plus de trois siècles après, à ces œuvres publiées par Ballard & fils, éditeurs du Roi Soleil, ainsi qu’à des compositeurs et compositrices plus méconnus tels Julie Pinel et Giuseppe Saggione.