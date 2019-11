Vivaldi - Jupiter, Thomas Dunford

Le luthiste Thomas Dunford est à l’initiative de ce rapprochement musical : il a souhaité dit-il "retrouver l’esprit de la musique de chambre dans le répertoire baroque. Jupiter fonctionne dans une sorte de fraternité, comme si nous nous connaissions depuis toujours”.

Et à l’écoute, face à une telle osmose musicale, on a nous aussi l’impression qu’ils se connaissent depuis toujours.

Ils ont choisi la musique de Vivaldi pour leur premier disque : concertos pour violoncelle, luth ou basson et airs lyriques. Ils en donnent une interprétation moderne et nerveuse. Ils réussissent à faire swinguer ces chefs d'oeuvre baroques et les font entrer de plain pied dans le 21e siècle.