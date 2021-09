Vivaldi & Guido : Le Quattro Stagioni - Andrés Gabetta & l'Orchestre de l'Opéra Royal

Dans ce disque, ce n'est pas quatre mais bien huit saisons que nous retrouvons ! En effet, le violoniste et chef d'orchestre franco-argentin, Andrés Gabetta mêle les 4 saisons de Vivaldi à celles de Guido. Ce programme semble logique mais si les deux oeuvres ont le titre et l'époque en commun, elles sont pourtant à l'opposé l'une de l'autre. On ne présente plus les saisons de Vivaldi au style vertueux italien propre au compositeur alors que celles de Guido sont bien moins connues du public et arborent un style élégant à la française. L'autre contraste se place au niveau de leur structure : quand les concertos de Vivaldi se composent de trois mouvements, ceux de Guido sont une succession de "divertissements musicaux".

C’est par l’orchestration que je me suis attelé à cette tâche. (...) Mais justement, je me suis rappelé qu’une certaine version ajoute aux tuttis différentes parties de vents: la version de Dresde, jouée à la Cour, connue pour ses excellents musiciens à vent. C’est donc cette version que j’ai retenue pour ce programme, grâce à laquelle je peux développer une nouvelle palette de nuances. Nuances rarement associées aux Saisons de Vivaldi, mais qui font allusion à celles de Guido. Alors, nouveau point commun ?

Andrés Gabetta, livret du programme

Un véritable défi est donc lancé à l'interprète : donner à entendre une oeuvre que beaucoup ne connaissent pas tout en apportant sa pierre à l'édifice, un regard neuf sur un monument de la musique classique. Un défi accepté et brillamment relevé par Andrés Gabetta et l'Orchestre de l'Opéra Royal.

Et pour rajouter une dose de beauté, voici un extrait enregistré dans la somptueuse Galerie des Glaces :