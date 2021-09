Virtuoso Dances - Linus Roth & José Gallardo

Si la période de confinement a été pénible pour la plupart d'entre nous, elle aura aussi été bénéfique quelque part... Et pour cause, Linus Roth en a profité pour revenir à ses cahiers dans lesquels il avait noté des idées musicales pendant plusieurs années.

Sans concert à venir, il a donc pu s'y replonger. Une idée lui vient alors : créer un programme composé de ses pièces favorites pour piano et violon. De celles notées dans son cahier, toutes avaient un point commun : un caractère virtuose mais surtout, elles étaient toutes des danses.

Dans un contexte pareil, quelle meilleure idée que de remonter le moral des troupes avec des danses ?! Le violoniste passe alors un coup de fil à son partenaire de longue date : le pianiste Jose Gallardo. Cinq semaines plus tard, ils enregistrent l'album dans la bibliothèque de l'ancien monastère d'Ochsenhausen en Allemagne.

Dans cet opus, on retrouve donc différentes danses et pas des moindres ! Vous y trouverez celles de Bartok, Stravinsky, Brahms, Wieniawski, Symanowsky ou encore Bazzini. Un beau programme donc et la critique ne tarie pas d'éloges sur le disque des deux compères :

Le programme du violoniste allemand établit un thème folklorique avec les Danses roumaines de Bartok, menant aux arrangements de Kreisler des Danses hongroises de Brahms et aux pièces de bravoure de Wieniawski et Szymanowski. La transcription délicate de Dushkin du Divertimento de Stravinsky basé sur Tchaïkovski, du Grand Tango de Piazzolla et de la grésillante Danse des gobelins de Bazzini sont expédiées ici par Roth avec un panache palpitant.

The Sunday Times