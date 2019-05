Toumanian Mek chez No MadMusic

Fondé en 2016 par le violoniste David Haroutunian, membre du Philharmonique de Radio France, l’ensemble se consacre depuis ses débuts à la musique arménienne, et particulièrement au répertoire du quatuor à cordes.

Leur premier opus nous propose donc un voyage en terre musicale arménienne. On y croise le très célèbre Aram Khatchatourian, ainsi que Komitas, le père fondateur de la musique arménienne. On y découvre aussi des compositeurs : Sayat-Nova, “barde de l’amour du 18e siècle le plus célèbre du Caucase” apprend-on. Ou Ruben Altunyan, né en 1939, dont le discours moderne se pare des rythmes populaires du pays.

Aux quatre cordes des musiciens de Toumanian Mek, s’ajoute aussi parfois une voix, celle de Dan Gharibian, qui interprète quelques chants du pays pour l’occasion.

Un portrait musical passionnant et varié de l’Arménie, qui nous rappelle que la danse du sabre est bien loin d'être le seul hymne de la musique arménienne.

Komitas

Miniatures : Shogher jan

Toumanian Mek

Sayat-Nova

Je ne connais pas ta valeur

Dan Gharibian (voix)

Toumanian Mek

Aram Khachaturian

Extrait de Spartacus et Gayaneh

Toumanian Mek