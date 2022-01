Telemann: Viola Concertos - Overtures - Fantasias - Antoine Tamestit

Déjà récompensé par de nombreux prix, Antoine Tamestit parcourt le répertoire de l’alto. Aujourd'hui, c'est avec un disque consacré à Telemann et paru chez Harmonia mundi que l'altiste français revient. On vous en parle !

Antoine Tamestit est un des altistes les plus en vue de sa génération. Les plus grands orchestres internationaux l’invitent régulièrement à se produire en concert avec eux comme le London Symphony Orchestra, l'Orchestre de Paris, l'Orchestre Symphonique de la Radio de Francfort, l’Orchestre Royal de Stockholm, les orchestres philharmoniques de Vienne, de Radio France, entre autres.

Passionné de musique de chambre, il a fondé et joue au sein du Trio Zimmermann avec Frank Peter Zimmermann et Christian Poltera et forme également un trio avec Jörg Widmann et Francesco Piemontesi. Ses partenaires privilégiés sont Christian Tetzlaff, Emmanuel Pahud, Gautier Capuçon ainsi que les quatuors Ebène et Hagen (pour ne citer qu'eux). Il parcourt le répertoire de l’alto, du baroque à nos jours, et s’intéresse particulièrement à la musique d’aujourd’hui, ce qui le conduit à rencontrer des compositeurs et à créer de nouvelles œuvres.

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

À lire aussi AUDIO 1h 53mn émission Musique matin La Matinale avec Antoine Tamestit

Aujourd'hui, c'est avec un disque consacré à Georg Philipp Telemann et paru chez Harmonia mundi que l'altiste français revient. Précurseur dans ce domaine comme dans tant d'autres, Telemann donne à l'alto ses tout premiers chefs-d'œuvre, l'érigeant aussitôt en instrument soliste à part entière. Aux côtés de Sabine Fehlandt et des musiciens de l'Akademie für Alte Musik Berlin, Antoine Tamestit rend un bel hommage à cette musique pionnière, qui mêle charme mélodique et rigueur contrapuntique en un tout organique.

Mise en onde : Emmanuelle Maurs