Telemann: Complete Violin Concertos, Vol. 7 - The Wallfisch Band, © *

La violoniste australienne, Elizabeth Wallfisch, revient avec un septième volume consacré à Telemann sous le label CPO. L'album est paru en novembre dernier et on vous en parle ce matin !

The Wallfisch Band, fondé par Elizabeth Wallfisch et Albert-Jan Roelofs, est un ensemble non conventionnel utilisant des instruments d'époque. Ce n'est pas tout, toujours soucieuse de former de jeunes talents, la violoniste a échafaudé son orchestre avec de jeunes musiciens triés sur le volet, encore aux études ou au seuil de leur carrière. Ces derniers ont ainsi l'opportunité de jouer auprès d'elle et d'autres musiciens chevronnés. L'expérience est une masterclass vivante dans un environnement de répétition et de concert intensif. La combinaison de l'énergie de la jeunesse et de l'expérience musicale se traduit par des performances de la plus grande vigueur, intensité et passion.

Ensemble, ils reviennent avec un nouvel album dédié à Georg Philipp Telemann sous le label CPO et ils n'en sont pas à leur premier coup d'essai ! En effet, il s'gait du septième volume consacré au compositeur (et pas le dernier nous dit le label). Dans ce dernier volume, chacun des trois concertos pour violon mérite une attention particulière en raison du caractère musical singulier qui s'en dégage. Wolfgang Hirschmann, l'expert auteur du livret, considère que l'attribution de la première suite à Telemann est tout à fait justifiée, même s'il s'agit peut-être d'un exemple assez précoce des concertos en forme d'ouverture du compositeur. Bien que la deuxième suite d'ouverture doive être classée parmi les anonymes, Adolf Hoffmann l'a catégoriquement identifiée comme une pièce de Telemann dans son étude sur les suites orchestrales (1969) et l'a classée comme un "chef-d'œuvre" de ce compositeur. Le violon solo est employé de manière très efficace, avec un sens finement développé des effets de timbre, et les mouvements sont élaborés de manière ambitieuse dans leur longueur et leur forme. Quelle que soit la plausibilité de la paternité de Telemann, ces œuvres nous permettent de participer à un fascinant voyage dans le temps, dans la culture musicale européenne des années 1720.

