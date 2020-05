Tchaikovsky et Barber : Concertos pour violon - Johan Dalene

Retenez son nom : Johan Dalene ! A tout juste 20 ans, il nous offre un premier disque époustouflant...

[première diffusion : 6 février 2020]

20 ans, le bel âge... ! Le violoniste Johan Dalene nous arrive de Stockholm. Il vient de remporter le Premier Prix au concours Carl Nielsen et a enregistré un premier disque remarquable, réunissant les concertos de Barber et de Tchaïkovsky. De ce dernier, il livre une interprétation printanière, lyrique, radieuse et pleine de fougue !