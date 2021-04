Tchaïkovski : Symphonies n°2 et 4 - Orchestre de la Tonhalle de Zurich, Paavo Järvi

Après l'enregistrement de la 5e symphonie, Paavo Järvi nous propose au disque deux nouvelles œuvres de Tchaïkovski avec sa phalange suisse : les 2ème et 4ème symphonies.

Paavo Jarvi revient, toujours avec cet éclat, cet allant, cette énergie, cette explosion de couleur orchestrale qui séduit dès les premières minutes. Avec ce chef, la musique de Tchaïkovski se lit comme un roman épique, s’écoute comme une grande fête.

Nous sommes saisis par tant d’intensité et d’idées, par la précision des attaques et la subtilité des nuances. Rien de superflu dans cette version, juste le texte dans son état le plus pur.

La Symphonie n°4, composée en 1878 et surnommée "Symphonie du destin" du fait de sa couleur pouvant rappeler les névroses attribuées à Tchaïkovski, est l'une des plus jouées du compositeur. La Symphonie n°2, composée en 1872, est quant à elle beaucoup moins présentée en concert et se fait appeler "Petite Russie", Tchaïkovski ayant puisé parmi des airs populaires russes.