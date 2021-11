Swithun ! - Dialogos & Katarina Livjanic

Un saint, trois furies et mille miracles à Winchester en l'an mil : Dialogos propose sa dernière création, basée sur les premières polyphonies médiévales. Découverte !

Le culte de Saint Swithun commence lorsque l'évêque de Winchester, Aethelwold, transfère les reliques du saint à l'intérieur du vieux monastère et y célèbre une grandiose cérémonie le 15 juillet 971. Ainsi commence le grand tourbillon qui transforme ce saint local en une sorte de Superman anglo-saxon médiéval, chanté et célébré dans la somptueuse Narratio metrica de S.Swithuno écrite par Wulfstan, chantre de Winchester à la fin du Xe siècle.

Le Miracle des trois furies, tiré de ce magnifique poème, constitue le centre du programme, conçu comme un récit théâtral musical. Les trois furies se présentent sous l'aspect de trois femmes terrifiantes, nues et vulgaires. Elles attaquent un pauvre homme qui, à leur seule vue, perd l'usage de ses membres. C'est un conte initiatique et tendre que l'ensemble Dialogos propose de découvrir, où la riche tradition polyphonique de Winchester dialogue avec des improvisations relatant les miracles et, où rêve et fantasmes s'entremêlent dans un tourbillon musical à la fois libérateur et jubilatoire.

Dirigé par Katarina Livljanić, chanteuse et musicologue, Dialogos interroge notre rapport au passé. L'ensemble, à géométrie variable, réunit des chanteuses, chanteurs et instrumentistes issus d'horizons et pays différents depuis 1997. A l'unisson, ils font revivre les traditions orales et musicales de l'Europe du Moyen-Age à nos jours. Le passé est utilisé comme une matière vive, forte et vitale. La grande musicalité et la théâtralité contemporaine révèlent la beauté intemporelle de ces histoires qui semblent avoir traversé le temps.

Dialogos est l'invité des plus grands festivals et salles de concerts à travers le monde : Boston, Utrecht, Vancouver, New-York, Paris, ... La créativité des choix musicaux, la qualité des interprétations et la réflexion qui accompagne chaque nouveau projet ont été grandement saluées par la critique.