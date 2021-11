Summertime - Isata Kanneh-Mason

Avec l'automne qui s'installe, rien de tel que de faire briller encore un peu le soleil. Et cette lumière, c'est Isata Kanneh-Mason et son piano qui nous l'offrent !

Kanneh-Mason, ce nom vous dit peut-être quelque chose. En effet, on est plutôt musicien et du genre surdoué dans cette famille ! La presse parle beaucoup de Sheku, le violoncelliste de 22 ans mais aujourd'hui, c'est d'Isata de 3 ans son aînée dont il s'agit.

La jeune pianiste n'en est pas à son premier coup d'essai. En effet, remarquée par Elton John en 2013, elle est lauréate du prix Opus Klassik 2020, du concours Leonard Bernstein et meilleure artiste classique au Global Awards cette année. Son premier album Romance - The Piano Music of Clara Schumann chez Decca Classics a été acclamé par la critique et le public.

Isata nous livre ici un nouvel album intitulé Summetime dans lequel elle explore les univers les plus significatifs de la musique américaine du XXème siècle. Le moins qu'on puisse dire c'est qu'elle excelle une nouvelle fois avec quelques premières mondiales et des raretés placées aux côtés d'oeuvres populaires (Gershwin, Barber ou Earl Wild). La pianiste s'impose avec brio. L'écoute est captivante et son jeu l'est tout autant !