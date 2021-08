Stravinsky : Ballets russes - Les siècles dirigé par François-Xavier Roth

Nous sommes à Paris, au début du XXe siècle et un compositeur russe secoue la musique de son temps avec trois ballets. Et ces ballets, vous les connaissez bien : Le sacre du Printemps, L'oiseau de feu et Petrouchka. Dans cet opus, François-Xavier Roth et Les Siècles explorent avec brio ces trois œuvres phares. C'est avec joie que l'on (re)découvre la puissance de cet artiste slave encore méconnu à l'époque ! Vive Igor Stravinsky !

