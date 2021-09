Songs for New Life and Love - Ruby Hughes & Joseph Middleton

Basé sur un cycle de chansons d'Helen Grime, ce nouvel album explore l'amour et la perte, la grossesse et la parentalité.

C'est enceinte de 5 mois que la soprano Ruby Hughes a eu l'idée de ce programme. Programme qu'elle a voulu comme une réflexion sur les thèmes d'un nouvel amour et d'une nouvelle vie.

C'est alors que Gustav Mahler et Charles Ives lui viennent directement en tête. On peut être surpris d'entendre les _Kindertotenlieder (_dont la traduction est : chansons pour enfants morts) dans un programme célébrant l'amour et la vie. Ce n'est pas la première idée qui nous vient en tête mais Ruby Hughes révèle plutôt les émotions complexes qui distinguent les chansons de Mahler. Pour elle, ces chansons ne sont pas un flux permanent de tristesse mais bien un fil complexe de joie et de tristesse. Ce qui s'intègre parfaitement dans l'album de la soprano qui traite d'amour nouveau, d'amour perdu et de nature. L'association de Mahler et Ives fonctionne, elle aussi, bien avec l'oeuvre contemporaine présente dans l'album : Bright Travellers d'Helen Grime, une méditation sur la grossesse et la naissance. La dernière chanson est une berceuse et est évidemment dédiée à son fils, Django.

En bref, Ruby Hughes, brillamment accompagnée du pianiste Joseph Middleton, nous livre un opus plein de poésie sur le cycle de la vie. Ensemble, ils explorent les complexités émotionnelles que nous connaissons tous et tout ça, sous la forme d'un magnifique récital.