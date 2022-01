Shostakovich: String Quartets No. 3 & No. 8 - Novus Quartet, © *

Dans leur nouvel album, les musiciens du Novus Quartet donnent corps à la révolte de Shostakovitch. Le disque parait sous le label Aparté et on vous en parle ce matin.

Fondé à l’Université nationale des arts de Corée en 2007, le Novus Quartet est l’un des principaux ensembles de musique de chambre de Corée. Depuis le triomphe du quatuor au prestigieux Concours international de musique de chambre de l’ARD à Munich en 2012, où il a reçu le 2ème prix, le Quatuor Novus s’est imposé en Europe.

Un an après sa fondation, le quatuor a remporté un premier succès au Concours international de musique de chambre d’Osaka, où les musiciens ont reçu le 3ème prix. Un an plus tard, en 2009, le quatuor a également décroché le 3ème prix au Concours de musique de chambre de Lyon. En 2010, le quatuor était le premier ensemble de musique de chambre à figurer sur la liste des musiciens prometteurs de l’année établie par la revue musicale Auditorium. Depuis lors, le quatuor donne des concerts dans le monde entier, loué par le public comme par la critique.

Aujourd'hui, les musiciens nous reviennent avec un nouvel album consacré à Shostakovitch. C’est après avoir atteint la trentaine que le compositeur s’attèle au quatuor à cordes. Il prévoit d’en écrire 24, un cycle complet mais 15 verront le jour. Il fait de ceux-ci le terrain de sa résistance face à un pouvoir soviétique écrasant (pour lequel toute œuvre artistique est politique), ainsi que le lieu d’une expression personnelle, autobiographique, visant à délivrer la « vérité sur lui, l’homme et l’artiste ».

Réunissant les troisième et huitième quatuors, le quatuor corréen donne corps à la révolte de Chostakovitch, dans une peinture fidèle à l’univers magnifique et déchirant de ce compositeur.

Mise en onde : Adelino Melo