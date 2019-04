Schubert par Lawrence Foster

16, 17 et 18 ans. C’est l’âge qu’avait Schubert lorsqu’il a composé ses symphonies dites de jeunesse. Des œuvres qui ont longtemps été regardées de haut par le milieu musical. Jugées trop classiques, elles ont souvent été considérées comme anecdotiques dans la production schubertienne. S’il regarde encore du côté de Mozart ou Haydn, Schubert prouve pourtant qu’il dépasse les codes classiques et qu’il déjà maîtrise ses effets dramatiques. Voilà des symphonies contrastées et théâtrales qui conviennent parfaitement à Lawrence Foster, chef lyrique réputé, qui se joue de leurs contrastes et de leurs brusques changements d’humeur.

Franz Schubert

Symphonie n°1 en Ré Maj D 82 : 4. Allegro vivace

Franz Schubert

Symphonie n°3 en Ré Maj D 200 : 1. Adagio maestoso - Allegro con brio

