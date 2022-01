Schubert - Ferenc Vizi, © *

Le pianiste Ferenc Vizi a réalisé cet enregistrement en mai 2020 à la Salle Colonne à Paris. Le label Paraty a décidé de le publier pour notre plus grand bonheur !

Pour parler de l'album, quoi de mieux que les mots de l'interprète lui-même ? Voici ce que dit le pianiste à propos de cet enregistrement consacré à Schubert :

Penser à Schubert et exprimer cela par écrit m’expose à deux extrêmes : se retenir et « ne pas en faire trop », mélange de pudeur, maladresse, voire d’impardonnable sècheresse, ou alors se laisser librement aller à des considérations dont le sentimentalisme et la banalité avoués ne sauraient être un frein suffisant. Alors je me suis interrogé sur la seule chose qui puisse encore venir à mon secours, la sincérité du propos. J’en ai trouvé quelques traces, visiblement suffisantes pour oser les partager ici. Schubert - oser une relation dans laquelle l’auditeur n’a pas le temps de se questionner sur le positionnement esthétique, musical ou intellectuel, l’émotion venant instantanément à vous comme une main tendue. S'en dégage une sorte d'urgence à la saisir pleinement et sans retenue, puis cheminer hors du temps, hors du sol, hors de soi, dans une proximité totale et sur un ton schubertien reconnaissable entre tous : celui de la confidence. Écoutons-nous suffisamment, entendons-nous assez, saisissons-nous la portée de tant d'inflexions et modulations qui irriguent sans cesse le discours ? Rien que dans le thème du troisième impromptu, que de temps passé à creuser la partie immergée, majoritaire, de ce qui paraît d'un naturel aimable et souriant faisant presque oublier que ce deuxième cahier d'impromptus fût écrit juste après Le Voyage d'hiver, en décembre 1827, c'est aussi le dernier hiver de Schubert.

En pensant à Schubert, me reviennent ces quelque vers de la poétesse roumaine contemporaine Ana Blandiana :

« Le poète est un gouffre où tombent avec fracas les douleurs du monde, et, en tombant, elles se désagrègent et brûlent, de sorte que n’arrive en bas que l’écho, parsemé de cendres et retourné vers les hauteurs - presque une musique ».