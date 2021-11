Schubert : 4 Impromptus, D. 899 & 6 Moments musicaux - Alexandre Tharaud

Le Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres revient sur le devant de la scène avec Schubert. C'est notre disque du jour et on vous en dit un peu plus !

Né à Paris en 68, Alexandre Tharaud débute le piano à l'âge de 5 ans au conservatoire du 14ème arrondissement. Ensuite, il entre au Conservatoire de Paris à 14 ans et y remportera, trois ans plus tard, le premier prix de piano dans la classe de Germaine Mounier. Des concours, il en gagne d'autres et sa carrière se développe alors rapidement en Europe ainsi qu'en Amérique du Nord et au Japon.

Certains le qualifient d'original et pour cause, il joue au piano de la musique initialement prévue pour clavecin en affirmant ne pas être sûr que l'authenticité passe par un instrument donné. En ce qui concerne sa méthode de travail, Alexandre Tharaud refuse d'avoir un piano chez lui. Il préfère le plaisir du déchiffrage et de l'improvisation au travail rigoureux. Il déclare aller systématiquement chez des amis pour travailler :

C'est en creusant, en raclant ces failles que je dois trouver des solutions pour parvenir aux couleurs que je cherche. Par la suite, le fétichisme de l'instrument devient relativement secondaire, tellement j'ai l'habitude de dialoguer avec tout type de piano.

Pour son premier album chez Erato dédié à Schubert, le pianiste a enregistré les quatre Impromptus, les Six Moments Musicaux et, dans sa propre transcription pour piano, quatre extraits de la musique de scène pour Rosamunde. Lorsqu'il a interprété les Impromptus au Wigmore Hall de Londres en 2014, le Guardian a écrit : "Il est allé au cœur des beautés et des abysses de cette musique." La preuve en images :