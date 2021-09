Saint-Saëns - Geneviève Laurenceau

Née en 1977 à Strasbourg, Geneviève Laurenceau démarre le violon à 3 ans et à l'âge de 9 ans, elle se produit avec l'orchestre philharmonique de sa ville natale. C'est auprès de Wolfgang Marschner, en Allemagne, qu'elle se forme dans un premier temps. Elle se perfectionnera ensuite aux côtés de Jean-Jacques Kantorow à Rotterdam.

Après un premier prix au Concours international de Novossibirsk, en Russie, elle remporte le grand prix de l'Académie internationale Maurice Ravel, en 2001. Un an plus tard, Geneviève gagne le cinquième concours "Le violon de l'Adami" en compagnie du pianiste Jean-Frédéric Neuburger. La violoniste est appelée à se produire en tant que soliste des orchestres français mais aussi internationaux, sous la directions de chefs tels que Michel Plasson, François-Xavier Roth, Walter Weller ou encore Frédéric Lodéon parmi tant d'autres. S'adonnant à la musique de chambre, elle fonde le quintette Smoking Joséphine composé de Olivia Hugues, Hermine Horiot, Laurène Durantel, Marie Chilemme et elle-même.

L'année commémorative du centenaire de la mort de Saint-Saëns pousse les plus aventureux à explorer les œuvres les moins connues du compositeur. C'est le cas pour cet album de Geneviève Laurenceau qui présente un programme contrasté où son violon rencontre le violoncelle de Yan Levionnois, la harpe de Pauline Haas ou encore l'Orchestre de Picardie sous la direction de Benjamin Levy.

Ci-dessous, retrouvez Geneviève Laurenceau accompagnée de Tanguy de Williencourt au piano lors de la soirée spéciale France Musique sur son 21; ils interprètent Romance op.48 de Camille Saint-Saëns... Un vrai plaisir !