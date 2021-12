Saint-Saëns: Complete Symphonies - ONF, Cristian Mǎcelaru, © *

Le National a lancé début septembre sa saison de concerts et l'oeuvre de Camille Saint-Saëns continue d'être l’un des grands thèmes de la saison de l’orchestre, 2021 marquant le centième anniversaire de la mort du compositeur.

L’actualité discographique est très riche pour l’Orchestre National de France puisqu’une toute nouvelle intégrale des symphonies de Saint-Saëns sous la direction du directeur musical de l’orchestre Cristian Măcelaru et enregistrée "studio" pour l'occasion à l'Auditorium de Radio France entre 2020 et 2021 sortira le 26 novembre 2021 pour le label Warner Classics.

L’Orchestre National de France a donné entre septembre et décembre 2021 à Paris près de 10 concerts incluant des œuvres de Saint-Saëns : la Symphonie n° 3, Le Carnaval des animaux, le Concerto pour violon n° 3, les deux Concertos pour violoncelle et les Concertos pour piano n° 2, n° 4 et n° 5.

En point d’orgue, pour le jour anniversaire de la mort du compositeur, le 16 décembre, c’est le Requiem qui est au programme du concert du National à l’Auditorium. En développant cette thématique Saint-Saëns tout au long de cette fin d’année, l’Orchestre National de France conforte sa vocation : être l’orchestre de la musique française par excellence.