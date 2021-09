Richard Strauss & César Franck - Brieuc Vourch & Guillaume Vincent

Dans cet album, le violoniste Brieuc Vourch et le pianiste Guillaume Vincent ont choisi de confronter les sonates de Franck et Strauss.

Aux yeux du jeune violoniste parisien, la plus grande différence entre ces deux sonates réside dans le rôle donné à chaque instrument. Franck écrit avant tout une sonate pour piano avec un soutien violonistique alors que la partition de Strauss est presque de l'ordre du duo concertant.

Les deux jeunes musiciens ont porté leur choix sur ces deux sonates car elles représentent ce au service de quoi ils se sentent appelés dans leur vie artistique, c'est-à-dire des défis techniques, une vitalité musicale, une énergie ainsi qu'une passion infinies.

Brieuc Vourch dit :

Ces deux compositeurs comptent parmi les esprits créatifs, les plus forts, les plus courageux, les plus libres que l'ère romantique de la musique ait connus. Ces deux sonates pour piano et violon sont des jalons musicaux dans la vie de chacun d'entre eux. Les mettre en perspective a été, pour nous, un voyage musical passionnant.

Crescendo Magazine, Juillet 2021

Vourch et Vincent sont des âmes sœurs dont le jeu affiche toujours une cohérence naturelle. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ces deux-là se sont bien trouvés. Leur virtuosité innée et leur énergie émotionnelle insufflent une nouvelle vie à Richard Strauss ainsi qu'à César Franck.