Regards de femmes - Marie-Christine Girod

Née en 1949, Marie-Christine Girod étudie le piano au Conservatoire de Bordeaux et ensuite au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. Elle est régulièrement invitée à se produire à travers l'Europe et les Etats-Unis et il n'est pas rare de la rencontrer sur les planches des concerts de Radio France.

Question musique, elle est aussi à l'aise dans le grand répertoire classique qu'avec Ravel, Dutilleux ou Debussy. Elle participe aussi à la (re)découverte de compositeurs méconnus. Il s'agit pour Marie-Christine Girod d'un réel engagement pour faire vivre la musique.

Ses enregistrements sont d'ailleurs bien souvent, pour ne pas dire toujours- salués par la critique.

En dehors de sa technique remarquable, son jeu peut être qualifié de nuancé, coloré, empreint d'expressivité aussi. Le public ne tarit pas d'éloges sur cette pianiste originale et anticonformiste !

Dans son album Regards de femmes paru en août chez Mirare, Marie-Christine met donc les compositrices à l'honneur. Le talent des résistantes des périodes classiques, romantiques et du premier modernisme est révélé. Les compositions de Fanny Mendelssohn, Lili Boulanger, Louise Farrenc ou encore Clara Wiek-Schumann sont sublimées par la pianiste.