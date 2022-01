Ravel: Orchestral Works - John Wilson, Sinfonia of London, ©

Le chef britannique John Wilson et son orchestre, Sinfonia of London, reviennent aujourd'hui avec un album consacré à Maurice Ravel. Comme les précédents enregistrements, celui-ci est très réussi et on vous en parle !

Le Sinfonia of London a été fondé en 1955 par Muir Mathieson, le directeur musical de The Rank Organisation. L'orchestre est connu pour avoir joué les bandes originales de nombreux films britanniques et américains mais aussi de séries comme les très célèbres Feux de l'amour. En 2018, le chef John Wilson décide de le relancer et les éloges ne se feront pas attendre !

Le groupe trié sur le volet par Wilson joue avec une profondeur de sonorité et de variété pour défier les plus grands ensembles... un album original et fabuleusement bien joué, enregistré de manière éblouissante.

Le Sunday Times Je n'ai jamais entendu d'orchestre à cordes jouer de cette qualité depuis de nombreuses années - que ce soit sur ou hors disque. Il est d'une qualité qui va au-delà de la virtuosité (dont il a, à la pelle) (...)

Robert Matthew-Walker

Vous l'aurez compris, le chef et son orchestre font l'unanimité ! Après leurs débuts acclamés aux BBC Proms 2021, ils mettent en lumière la musique de Maurice Ravel. Pour être le premier enregistrement de l'intégrale des ballets originaux du Boléro et de Ma Mère l'Oye, dans une nouvelle édition par François Dru, directeur général de l'édition Ravel, cet album est remarquable ! La Valse sombre et convaincante de Ravel ouvre le disque et les orchestrations du compositeur de ses propres oeuvres pour piano complètent le programme : Valses nobles et sentimentales, Pavane pour une infante défunte et Alborada del gracioso avec ses sonorités espagnoles.

