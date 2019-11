Ravel, Enescu, Ysaÿe & Prokofiev par Diana Tishchenko et Zoltán Fejérvári

Tout juste un an après sa victoire, Diana Tishchenko sort un premier disque envoûtant qu’elle a baptisé Strangers in Paradise.

1e sonate de Prokofiev, 2e de Ravel et 3e d’Enescu… tel est le programme choisi par cette musicienne qui ne cède jamais à la facilité, déployant tout au long de ses pages, un violon énigmatique et inquiétant.

On est saisi par sa maturité et par sa personnalité. On sent que la musicienne sait exactement où elle veut nous emmener. Un premier opus très réussi qui force l’admiration.