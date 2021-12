Ravel - Clément Lefebvre

Le pianiste Clément Lefebvre nous livre un nouvel album consacré à Ravel. Un enregistrement très élégant paru le mois dernier sur le label Evidence. Le jeune pianiste apporte une nouvelle fois sa signature artistique unique !

Originaire de Béthune et fils de parents musiciens, Clément Lefebvre se met face à un piano dès l'âge de 4 ans. Il ira ensuite au Conservatoire de Lille et de Boulogne-Billancourt avant d'entrer au CNSM de Paris à 19 ans. Il a remporté le Concours international de piano James Mottram de Manchester en 2016 et a été lauréat du prestigieux Concours Long-Thibaud-Crespin en 2019.

S’il existe un cercle des poètes-musiciens, le pianiste en est le porte-flambeau de sa génération. Son premier disque « Rameau/Couperin », paru en 2018 chez Evidence Classics, le révèle comme tel au public mélomane et au sein du monde musical. Cette gravure porte dès lors sa signature artistique unique, qui lui vaut une reconnaissance immédiate et unanime: un « coup de maître » couronné d’un Diapason d’Or Découverte.

Après plusieurs albums consacrés à Brahms, Robert et Clara Schumann ou encore Couperin et Rameau, il revient aujourd'hui interprétant Ravel. Parmi les nombreuses sources d’inspiration de Ravel, compositeur éclectique, la musique ancienne est certainement l’une des plus constantes. Qu’il s’agisse du XVIIIe siècle français – « ce XVIIIe siècle de mes rêves » – ou des valses schubertiennes, le passé nourrira son imagination toute sa vie durant, dans le Menuet antique, la Pavane, Le Tombeau de Couperin ou les Valses nobles et sentimentales. Clément Lefebvre réunit ces œuvres témoin dans un nouvel enregistrement qui, après un premier disque consacré à Rameau et à Couperin, tombe sous le sens.