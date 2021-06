Rameau triomphant - Mathias Vidal, Ensemble Marguerite Louise, Gaétan Jarry

Son nom était de toutes les productions baroques et il était temps que les projecteurs se braquent uniquement sur lui ! Le ténor Mathias Vidal et son timbre typique d’un style français, sa clarté, sa diction, son expression sont au centre de cet album édité par le label du Château de Versailles.

Mathias Vidal, qui a chanté tous les grands rôles chez Rameau, connait ce compositeur comme personne et nous donne aujourd’hui un disque intitulé Rameau Triomphant.

Conçu et enregistré avec Gaétan Jarry, ce programme fait entendre les plus beaux et les plus expressifs airs d’opéras du compositeur.

L’album invite l’auditeur dans un voyage reprenant quasiment tous les airs de bravoure dont Rameau avait le secret. Rameau est à mes yeux, sans conteste le plus grand compositeur français du 18e siècle. Son inventivité, son univers harmonique, sa maîtrise absolue du discours vocal et instrumental font de lui un « ovni » dans le paysage musical français, près d’un siècle après l’avènement de Lully et de sa descendance.