Rameau: Anchante et Céphise - Sabine Devieilhe

Composée en 1751, la pastorale Achante et Céphise est d'une richesse instrumentale incroyable ! Pour cette renaissance, il fallait des interprètes de renom et c'est chose faite !

Commandé à Jean-Philippe Rameau pour célébrer la naissance du Duc de Bourgogne, Achante et Céphise, composé sur un livret du dramaturge Jean-François de Marmontel, compte parmi ses pages les plus héroïques. Pourtant, l'oeuvre fut longtemps délaissée. Cet album fait donc place à une réelle résurrection, une véritable découverte.

Cette découverte discographique très attendue, sous la baguette d'Alexis Kossenko, à l'initiative conjointe du Centre de musique baroque de Versailles et de l'Atelier lyrique de Tourcoing vient rompre un silence incompréhensible de près de 270 ans !

Une première mondiale où brillent Sabine Devieilhe, Cyrille Dubois, David Witczak et Judith van Wanroij.

Jean-François Marmontel explique dans son livret avoir réuni la mythologie et la féérie dans un même sujet, mêlant aux pouvoirs magiques du génie malfaisant, Oroès, les hommages traditionnels consacrés à Vénus et à l'Amour. D'une extrême audace orchestrale et formelle, l'oeuvre représente un considérable défi technique pour ses interprètes. Spécialiste de ce répertoire, Alexis Kossenko dirige Les Ambassadeurs - La Grande Ecurie.