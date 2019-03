"The Rachmaninov preludes" par Claire Huangci

Elle ne manque pas de panache, ni de virtuosité, mais Claire Huangci cherche autre chose dans les préludes de Rachmaninov. Elle y trouve la couleur, la modernité, la sobriété. Ici un contrepoint tortueux, là une dissonance appuyée, la pianiste américaine de 28 ans continue de nous étonner à chaque disque. On avait adoré – et le mot n’est pas faible – son disque de sonates de Scarlatti. Ses nocturnes de Chopin étaient une belle réussite.

Ce disque Rachmaninov, dédié à sa grand-mère, se place au même niveau : technique impeccable, beauté de la sonorité, variété des plans sonores, du plus suave au plus volcanique. C’est un Rachmaninov sans esbroufe et sans chichi.

Il y a assez peu de femmes qui se risquent sur ce répertoire, présenté de manière trop souvent musclé : Claire Huangci rejoint ainsi Ruth Laredo et offre une version pleine de sobriété

Serge Rachmaninov

Prélude en Si bémol Maj pour piano op 23 n°2

Claire Hungci, piano

Prélude en Sol Maj pour piano op 32 n°5, n°6, n°7

