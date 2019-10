Rachmaninov, Chostakovitch et Denisov par Victor Julien-Laferrière et Jonas Vitaud

Victor Julien-Laferrière et Jonas Vitaud nous offrent un disque 100% russe dans lequel on croise Rachmaninov, Chostakovitch et Denisov. Trois oeuvres esthétiquement différentes qui demandent un violoncelle caméléon : lyrique et exalté chez Rachmaninov, âpre et angoissé chez Chostakovitch, animal chez Denisov.

Victor Julien-Laferrière passent par tous les états et toutes les couleurs avec une aisance confondante. Jonas Vitaud le soutient dans toutes ses expériences musicales, et le guide aussi, chez Rachmaninov.

Les deux musiciens s’entendent à la perfection, partageant une vision engagée et incroyablement vivante de ces grandes pages du répertoire. Un disque d’exception.