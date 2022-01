Puccini: Madama Butterfly, SC 74 - Lawrence Foster, © *

Malgré sa première désastreuse, Madama Butterfly est devenue l'un des opéras les plus réussis et les plus populaires de Puccini. Le 19 novembre dernier, le label Pentatone a publié un enregistrement conduit par Lawrence Foster et on vous en parle !

Après avoir enregistré La Fanciulla del West, le chef d'orchestre Lawrence Foster étoffe désormais sa discographie de Puccini sur Pentatone avec Madama Butterfly, en compagnie du Coro & Orquestra Gulbenkian, ainsi qu'Elisabeth Kulman (Suzuki), Stefano Secco (Pinkerton), Lester Lynch (Sharpless) et Melody Moore (Cio-Cio-San) dans le rôle titre. Malgré sa première désastreuse, Madama Butterfly est devenue l'un des opéras les plus réussis et les plus populaires de Puccini. Alors que l'ambiance japonaise capte généralement l'attention, la conception dramatique originale et les qualités symphoniques exceptionnelles de l'œuvre sont souvent négligées. L'interprétation de Lawrence Foster fait ressortir le caractère symphonique de l'opéra, tandis que l'interprétation charismatique du rôle-titre par Melody Moore réalise pleinement le potentiel tragique et dramatique de l'œuvre.

À réécouter AUDIO 58 min émission Le van Beethoven Puccini, authentique et passionné

Lawrence Foster possède une vaste discographie Pentatone, comprenant des opérettes et des opéras tels que Die Fledermaus (2018) et Der Zigeunerbaron (2016) de Johann Strauss, ainsi que Otello de Verdi (2017) et La Fanciulla del West (2020) de Puccini. Ce dernier album présente Melody Moore et Lester Lynch, qui ont également joué dans des enregistrements de Cavalleria rusticana de Mascagni et Il Tabarro de Puccini (tous deux en 2020), tandis qu'Elisabeth Kulman a joué dans Die Fledermaus. The Coro & Orquestra Gulbenkian ont une discographie Pentatone substantielle avec Lawrence Foster, tandis que Stefano Secco fait ses débuts avec le label.

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.