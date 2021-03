Proust, Le concert retrouvé - Théotime Langlois de Swarte, Tanguy de Williencourt

Ce disque poétique enregistré par Théotime Langlois de Swarte et Tanguy de Williencourt est la photographie artistique d’une époque mais reflète aussi l’intemporalité de l’univers d’un créateur : Marcel Proust. A la recherche du temps perdu pour concert retrouvé.

Le 1er juillet 1907, Marcel Proust invitait ses amis à un concert privé au Ritz. Une lettre qu’il écrivit deux jours plus tard à Reynaldo Hahn nous en révèle tout l’éclectisme. Les compositeurs modernes y dialoguent avec le monde d’hier et celui de jadis : Fauré, Wagner, Schumann, Chopin et Couperin.

Recréant pour nous cette soirée où les époques se mêlent et abolissent le temps, Théotime Langlois de Swarte et Tanguy de Williencourt font revivre l’intimité des salons parisiens du début du XXe siècle et nous plongent dans cet univers musical si fécond qui imprègne toute la Recherche du temps perdu

Sortie prévue le 19 mars sous le label Harmonia Mundi.