Prokofiev: Violin Works - Tianwa Yang, Vienna Radio Symphony Orchestra, © *

La violoniste Tianwa Yang est excellente et elle nous le prouve une nouvelle fois avec cet enregistrement des concertos pour violon de Prokofiev. Un album plein de vitalité et de précision... bref, un très bon album !

Élevé dans la capitale chinoise de Pékin, Tianwa Yang a commencé à étudier le violon à l'âge de quatre ans. Démontrant des capacités incontestables, et à l'âge de dix ans, elle a été acceptée pour étudier au Conservatoire central de musique de Pékin en tant qu'élève de Lin Yaoji. En un an, les médias de Hong Kong ont décrit le jeune artiste comme « Une fierté de la Chine ». Tianwa Yang a enregistré les 24 Paganini Caprices à l'âge de treize ans, faisant d'elle la plus jeune artiste à sortir les œuvres. En 2003, elle a reçu une bourse du Service allemand d'échanges universitaires pour étudier la musique de chambre en Allemagne, marquant le début de sa carrière européenne.

La violoniste a remporté plusieurs prix au cours de sa carrière. Elle est la récipiendaire des très convoités ECHO Klassik Awards et elle a reçu de nombreuses distinctions, récompenses, prix et meilleurs classements d'albums pour sa vaste discographie.

Elle sort un nouvel album consacré à Prokofiev et paru sur le label Naxos. Un enregistrement plein de vitalité et de précision ! Elle est accompagnée de l'orchestre symphonique de la radio de Vienne. En ce qui concerne Prokofiev, il est d'abord fasciné par le violon en entendant le jeu de son professeur particulier, Reinhold Glière. Une douzaine d'années plus tard, il écrivit son Concerto pour violon n° 1, une œuvre contrastant avec un lyrisme à cœur ouvert et un jeu fantasque. En revanche, le Concerto pour violon n° 2 est émotionnellement réservé avec un mouvement lent plaintif inspiré. Composée d'une commande soviétique officielle pour une pièce d'ensemble devant être jouée par des enfants violonistes talentueux à l'unisson, la Sonate pour violon seul pleine d'esprit et d'entrain peut également être jouée par un seul interprète.