Prokofiev : Symphonies 1 & 5 - Thomas Søndergård et le Royal Scottish National Orchestra

Le chef danois Thomas Søndergård publie son deuxième disque avec l’Orchestre National Royal d’Ecosse, formation dont il est le directeur musical.

Après un premier opus consacré à Strauss, il s’est cette fois tourné vers Prokofiev, compositeur qu'il place au centre de son travail depuis 2016. Il a choisi deux symphonies très différentes : la première, célèbre "classique," composée en 1918… et la cinquième, écrite pendant la guerre, créée en 1945 et dédiée selon le compositeur “à la grandeur de l’esprit humain, comme un chant d'hommage à l'homme libre et heureux”.

L'occasion de nous montrer deux facettes de son orchestre : lumineux, plein de fraîcheur et d’allant dans la 1ère symphonie… ténébreux, sarcastique et cynique dans la 5ème. Ce chef-percussionniste brille particulièrement dans les mouvements rythmés et motoriques qui deviennent sous sa baguette particulièrement glaçants.