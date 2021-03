Pergolèse : Stabat Mater & Rossell : Salve Regina - Ensemble Resonanz, Riccardo Minasi

Ce matin le titre du disque du jour est décerné à Riccardo Minasi et son ensemble Resonanz qui nous proposent une nouvelle version du Stabat Mater de Pergolèse. L'œuvre d'un génie, mort à 26 ans, fait partie des miracles de la musique religieuse du XVIIIe siècle.

C'est l'œuvre d'un génie mort à 26 ans : le Stabat Mater de Pergolèse fait partie des miracles de la musique religieuse du XVIIIe siècle.

Encore une version du Stabat Mater de Pergolèse ? Oui.

Mais qui peut se lasser de son ouverture ? Surtout dans cette version pleine de drame et de peine. Des cordes qui pleurent, des coups d’archet qui tonnent et deux excellentes solistes : la soprano italienne Giulia Semenzato et la mezzo-soprano française Lucile Richardot. Leurs voix s’accordent ici à merveille.

Nourris de leur travail de « mise en résonnance » des répertoires anciens et contemporains, Riccardo Minasi et les musiciens hambourgeois apportent un éclairage d’une étonnante modernité à ces pages bouleversantes. Une très belle version très théâtrale par le geste de l’orchestre, mais aussi grâce aux chanteuses qui incarnent avec drame la douleur de la mère.

On se croirait parfois à l’opéra.

à réécouter AUDIO 1h 58mn émission La tribune des critiques de disques Stabat Mater de Pergolèse

En écho, le poignant Salve Regina de Joan Rossell, longtemps attribué à Pergolesi lui-même, vient clôturer ce disque.