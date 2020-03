La Passion selon St Matthieu de Jean-Sébastien Bach - Collegium Japan & Masaaki Suzuki

20 ans après son premier enregistrement, Masaaki Suzuki évoque la joie profonde qu’il a eu à retrouver et enregistrer à nouveau la Passion selon Saint Matthieu. Entre temps, le maestro a gravé pratiquement toute l’œuvre du cantor, avec dévouement.

C’est un Bach qui ne cherche pas à intimider l’auditeur, rien de monumental dans cette nouvelle version intime et épurée, mais un élan de ferveur, un dépouillement et une sobriété toute luthérienne.

Le chef écrit un texte d’introduction complet sur la partition.

« Affirmer que pour les amateurs de la musique de Bach, il y a peu d’œuvres aussi importantes que la Passion selon St Matthieu n’est pas exagéré. C’est donc pour moi une joie profonde d’avoir eu la chance d’enregistrer une deuxième fois. Ce qui me rend particulièrement reconnaissant, c’est que cet enregistrement nous a permis d’essayer quelque chose qui n’était pas possible auparavant. Il s’agit de la construction et de l’utilisation d’un nouvel orgue pour la basse continue, la ligne de basse indispensable de la musique baroque. »