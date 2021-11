Orpheus - Trio Zadig

Le Trio Zadig nous invite ici à découvrir les deux facettes de Camille Saint-Saëns : l'écriture et la transcription. Une belle occasion de (re)découvrir le savoir-faire du compositeur !

Récompensé par 11 prix internationaux le Trio Zadig captive le public par sa virtuosité, son élégance et son enthousiasme sans faille. C'est dans l'amitié que le trio puise sa force car c'est sur les bancs de l'école que Boris Borgolotto et Marc Girard Garcia se sont rencontrés. Après des études à l'université de Vienne et de retour en France, leur route croise celle de Ian Barber et entre eux, le courant passe immédiatement. Ils fondent alors le Trio Zadig et choisissent leur nom d'après le personnage éponyme de Voltaire (de l'hébreu "le juste", de l'arabe "le vrai"). L'énergie et la jeunesse que met le trio à interpréter la musique de chambre ressemblent aux aventures de Zadig, tour à tout amusantes et sérieuses mais toujours captivantes.

Après deux premiers albums très appréciés, ils nous reviennent en cette année spéciale Camille Saint-Saëns et nous invitent à découvrir les deux facettes du musicien : l'écriture et la transcription. Ce programme donne l'impression de voyager dans le temps et dans l'espace, entre le 18ème siècle, la Hongrie, la France,... Fidèles à leur recherche de répertoires peu visités, les trois amis du Zadig, à l'instar du héros voltairien, poursuivent leur aventure dans le monde de la musique de chambre. L'album est paru le 10 septembre dernier chez Fuga Libera.

