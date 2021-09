Nino Rota : Chamber Music - Eric Le Sage

Giovanni "Nino" Rota n'est pas que le musicien de Fellini, de King Vidor ou de René Clément. Il est aussi un grand compositeur du 20e siècle, un enfant prodige ! Le compositeur et chef d'orchestre italien compte 4 symphonies, 11 opéras, 9 concertos, plus de 170 musiques de films et une musique de chambre luxuriante !

Pour l'anecdote, son premier orotario L'infanzia di San Giovanni Battista fut représenté à Milan et à Paris, en 1923, alors qu'il n'avait que...12 ans ! Il étudie ensuite aux Etats-Unis avec Fritz Reiner et croise également Stravinsky ou encore Toscanini.

Dans cet album, Eric Le Sage et d'autres musiciens dont Paul Meyer et Aurélien Pascal -entre autres- rendent hommage à sa musique avec sa Petite offrande musicale composée en 1943 à l'âge de 22 ans : un Nonette et un trio pour flûte, piano et violon qu'il écrit à la fin des années 50. Le trio pour clarinette, violoncelle et piano de 1973 appartient à la dernière période créative de Rota et pour dire, il dispose de toutes les caractéristiques des œuvres de la maturité.

Et pour les amateurs de cinéma, voici une représentation du thème duParrain interprété par The Danish National Symphony Orchestra :