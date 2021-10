Nightlight - Cordella Williams

Cordelia Williams est reconnue pour la poésie, la conviction ainsi que la force de son jeu et de ses interprétations. La pianiste s'est produite à travers le monde et aux côtés de l'English Chamber Orchestra, du Royal Philharmonic Orchestra ou encore du City of Birmingham Symphony Orchestra. Elle s'intéresse particulièrement à la formation de collaborations inhabituelles et à la création de projets innovants avec d'autres musiciens et dans toutes les disciplines. Parallèlement à sa carrière d'interprète, Cordelia se passionne également pour les religions et la foi de manière générale. Elle montre une fascination pour les croyances humaines.

Son dernier album _Nightligh_t est paru le 20 août dernier chez SOMM Recordings est une véritable oeuvre d'espoir.

L'opus s'étend sur quatre siècles, de Thomas Tomkins en passant par Bill Evans, Mozart ou Schumann.

Nightlight est dédié aux nombreuses personnes qui se sentent seules dans l'obscurité. A ceux qui vivent le désespoir ou la mélancolie sublime pendant les heures qui précèdent l'aube, qui recherchent le réconfort, la paix ou l'impossible espoir. A tous ceux qui sont perdus et qui attendent d'être retrouvés par la lumière.

Cordelia Williams

Depuis qu'elle est devenue gagnante du concours de jeunes talents de la BBC en 2006, la pianiste ne cesse de parcourir le monde et notamment pour enseigner, jouer et filmer au Kenya. Son film On Being a Pianist in Kenya est sorti en août sur Youtube et explore les défis auxquels sont confrontés les jeunes musiciens en herbe à Nairobi. Il ne fait nul doute que Cordelia Williams, en plus d'être une grande pianiste, est une véritable altruiste.