Nightlight - Cordelia Williams

Paru en août dernier, le dernier album de la pianiste Cordelia Williams est une vraie lueur d'espoir et aujourd'hui, Emilie et Rodolphe ont décidé de vous en faire part.

Cordelia Williams est reconnue pour la poésie, la force et la conviction qu’elle met dans son jeu. Elle a joué partout dans le monde et notamment avec l’English Chamber Orchestra, le City Of Birmingham Symphony Orchestra ainsi que le Royal Philharmonic Orchestra. Ses enregistrements de Schumann, Schubert ou Arvo Pärt ont été très bien accueillis par la presse et le public.

Pour cet album, la pianiste a puisé dans sa propre expérience de jeune maman, dans l’isolement de la nuit pendant que le monde autour d’elle dormait. Nightlight est dédié aux nombreuses personnes qui se sentent seules dans l’obscurité, à ceux qui vivent le désespoir ou la mélancolie sublime qui précèdent l’aube, qui recherchent le réconfort ou l’impossible espoir. A tous ceux qui sont perdus et qui attendent d’être retrouvés par la lumière.



ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

Au cœur de la musicalité de la pianiste se trouve une réelle fascination pour l’expression artistique de la lutte et les croyances humaines. Parallèlement à sa carrière d’interprète, elle a obtenu un diplôme en théologie. Sa curiosité envers la foi l’a même conduite à réaliser un projet musical avec l’ancien archevêque de Canterburry.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

Ce qui intéresse donc particulièrement Cordelia Williams, c’est la formation de collaborations inhabituelles et la création de projets innovants avec d’autres musiciens et dans toutes les disciplines. Son film On being a pianist in Nairobi en est un bon exemple. Depuis qu’elle est devenue gagnante du concours BBC Young Musician en 2006, elle aime voyager à travers le monde et c’est à Nairobi que ses valises se sont posées un moment. Là-bas, elle a exploré les défis auxquels sont confrontés les jeunes musiciens classiques. Il ne fait donc nul doute qu’en plus d’être une pianiste hors pair, Cordelia Williams est également une véritable altruiste !